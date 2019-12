Monday, 16 December 2019, 13:30 HKT/SGT Share:

출처: TANAKA홀딩스 주식회사 다나까귀금속공업, 인도에 신거점을 개설 - 자동차용 촉매 및 반도체, 수소 에너지 시장 수요에 대응하고

- 인도를 거점으로 중동・아프리카 지역에도 영업 활동을 강화

도쿄, Dec 16, 2019 - (ACN Newswire) - TANAKA 홀딩스 주식회사(본사: 도쿄도 치요다구, 대표이사 사장 집행임원: 타나에 아키라)는 다나까귀금속 그룹의 제조 사업을 전개하는 다나까귀금속공업주식회사(본사: 도쿄도 치요다구, 대표이사 사장 집행임원: 타나에 아키라)가 인도를 거점으로 하는 인도・중동・아프리카 지역에서 영업 전략의 신거점으로서 2019년 12월 23일(월), 인도의 뭄바이에 ‘다나까귀금속(인도) 주식회사’를 설립한다는 것을 발표합니다.



다나까귀금속(인도) 주식회사가 들어가게 될 빌딩 외관



지금까지 인도를 포함한 중동・아프리카에서 영업 활동은 주로 다나까귀금속(싱가포르) 주식회사가 해 왔습니다. 이번에 설립하는 현지 법인은 향후 확대가 예상되는 인도, 중동, 아프리카 시장에서 귀금속 공업 제품의 판로 확대와 보다 전략적인 영업 활동의 강화를 목적으로 합니다. 인도 지사가 설립되는 뭄바이는 인도의 지리적 중심지에 위치하고 있어 인도 국내 각지에 존재하는 고객에 대해서도 신속하고 유연한 서포트가 가능합니다. 또한, 중동, 아프리카 지역에 관해서도 지금보다 더 적극적인 영업 활동을 할 수 있게 됩니다. 본 인도 지사는 5년 후의 2024년에는 연간 매출액 30억엔을 목표로 하고 있습니다.



현재 인도 시장에서는 미중 무역 마찰 및 임금 급등으로 인해 중국으로부터 제조업 이관이 진행되고 있어 인도 정부는 2019년 9월 20일에 기업 소득세의 대폭적인 감세를 발표하였습니다. 감세의 결과 실효 세율은 35%에서 25%로, 2019년 10월 1일 이후에 설립되는 제조업에 관해서는 15%로 세계 최저 수준이 될 예상으로 향후 제조업의 인도 국내 생산 수요가 더욱 증가할 것으로 기대되고 있습니다.



또, 자동자용 촉매에 관해서는 유럽의 ‘유로 6’에 상당하는 내용의 ‘바라트 스테이지 6 (BS-6)’에 의한 2020년 4월부터 배기가스 규제가 실시될 예정입니다. 자동차용 귀금속 촉매 화합물 등 배기가스 정화에 필요한 귀금속의 안정적 공급에 대한 수요가 더더욱 늘어날 것이 예상되고, 글로벌한 귀금속 전문 메이커인 다나까귀금속이야말로 인도 시장으로의 안정된 귀금속 재료의 수출이 가능합니다.



한편 에너지 분야에서는 인도도 종래는 석유를 중심으로 한 화석 연료에 크게 의존해왔으나, 최근에는 환경에 대한 의식이 높아지고, 세계적인 흐름도 클린 에너지로의 전환 및 병용 기술이 계속해서 주목되고 있습니다. 당사의 글로벌 시장 점유율 톱 클래스인 연료 전지용 촉매를 시작으로 하는 각종 환경 대책용 귀금속 제품은 인도 사회에서 수소 에너지 및 재생 가능 에너지 등의 차세대 에너지 사회의 실현을 향해 폭넓은 용도로의 활용이 기대됩니다.



추가적으로 지금까지 중국 등에 한정되어 있던 반도체 시장에서도 2012년에 발표된 ‘국가 전자 산업 정책(NPE2012)’의 뒤를 잇는 인도를 세계적인 전자 기기 시스템의 설계 제조(ESDM)의 허브로 만들기 위한 기본 방침 ‘2019년판 국가 전자 산업 정책(NPE2019)이 발표되었습니다. 인도 정부는 2025년까지 전자 기기의 설계 제조 분야의 밸류 체인 전체에서 매출액 4,000억 달러를 달성한다는 새로운 목표를 내걸고 있어 반도체에 필요한 귀금속 제품에 관해서도 향후 더욱더 수요의 증가가 예상됩니다.



나아가 당 지사에서는 주변에 존재하는 기업, 대학 등의 연구 기관과의 공동 연구도 장래적으로 시야에 넣고 있습니다.



개요

회사명: 다나까귀금속(인도) 주식회사

TANAKA KIKINZOKU (INDIA) Private Limited

대표: 비상근 대표이사 사토 쓰네오, 상근 대표이사 이토 히로시

소재지: AccessWork, Level 4, C Wing, Delphi, Hiranandani Business Park, Orchard Avenue, Powai, Mumbai, Maharashtra 400076, India

설립: 2019년 12월 23일

종업원수: 5명(일본인 상주 1명, 현지 스태프 4명)

사업내용: 다나까귀금속 그룹의 귀금속 공업 제품 판매

자본금: 4000만 루피(약 6,500만엔)

주주: 다나까귀금속공업주식회사(99.9%)



TANAKA 홀딩스 주식회사(다나까 귀금속 그룹의 지주 회사)

본사: 도쿄도 치요다구 마루노우치 2-7-3 도쿄 빌딩 22층

대표: 대표이사 사장 집행임원 타나에 아키라

창업: 1885년

설립: 1918년※

자본금: 5억 엔

그룹 연결 종업원 수: 5,123명(2018년도)

그룹 연결 매출액: 9,252억 5,900만엔(2018년도)

그룹의 주요 사업 내용: TANAKA 귀금속 그룹의 중심이 되는 지주 회사로서 그룹의 전략적 및효율적인 운영과 그룹 각사에 대한 경영 지도

홈페이지 주소: https://www.tanaka.co.jp

※2010년 4월 1일에 TANAKA 홀딩스 주식회사를 지주회사로 하는 체제로 전환했습니다.



다나까 귀금속 공업 주식회사

본사: 도쿄도 치요다구 마루노우치 2-7-3 도쿄 빌딩 22층

대표: 대표이사 사장 집행임원 타나에 아키라

창업: 1885년

설립: 1918년

자본금: 5억 엔

종업원 수: 2,332명(해외 자회사 포함) (2019년 3월 31일)

매출액: 7,658억 6,942만 3,000엔 (2018년도)

사업 내용:귀금속(백금, 금, 은 및 기타) 및 각종 공업용 귀금속 제품의 제조, 판매, 수출입

홈페이지 주소: https://tanaka-preciousmetals.com



다나까 귀금속 그룹 소개

다나까 귀금속 그룹은 1885 년 (메이지 18 년) 창업 이래, 귀금속을 중심으로 한 사업 영역에서 폭넓은 활동을 전개해 왔습니다. 일본 국내에서는 톱 클래스의 귀금속 취급량을 자랑하며, 오랜 세월에 걸쳐 산업용 귀금속 제품의 제조·판매 및 보석 및 자산으로서의 귀금속 제품을 제공. 귀금속에 종사하는 전문가 집단으로서 국내외의 그룹 각사가 제조, 판매 그리고 기술이 일체가 되어 연계·협력하여 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 더욱 글로벌화를 추진하기 위해 2016년에 Metalor Technologies International SA를 그룹 기업으로 영입했습니다. 앞으로도 귀금속의 프로로서 사업을 통해 여유 있는 풍요로운 삶에 기여해 가겠습니다. 다나까 귀금속 그룹 핵심 5개사는 다음과 같습니다.

-- TANAKA 홀딩스 주식회사, 순수 지주회사

-- 다나까 귀금속 공업 주식회사

-- 다나까 전자 공업 주식회사

-- 일본 일렉트로플레이팅 엔지니어스 주식회사

-- 다나까 귀금속 쥬얼리 주식회사



뉴스: http://www.acnnewswire.com/clientreports/598/191216_KR.pdf



보도 내용에 관한 문의

TANAKA홀딩스 주식회사

https://tanaka-preciousmetals.com/en/inquiries-for-media/



Dec 16, 2019, 13:30 HKT/SGT

화제 Press release summary



섹터 金属,矿产, 电子, 通用汽车, 纳米技术, Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2019 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network