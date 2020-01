Thursday, 16 January 2020, 08:00 HKT/SGT Share:

출처: Partnerize 파트너라이즈, 한국 여행 메타서치 앱 올스테이의 독점 파트너 관리 솔루션사로 선정 여행 숙소 정보 검색 엔진 분야의 선두주자 올스테이는 파트너라이즈의 ‘파트너 자동화 플랫폼’을 이용하여 자사 파트너십을 전적으로 관리하기로 했다고 밝혔다.

시드니, 뉴사우스웨일즈 주, Jan 16, 2020 - (ACN Newswire) - 글로벌 브랜드를 대상으로 파트너 자동화 솔루션을 제공하는 파트너라이즈(Partnerize)는 한국 여행 메타서치 서비스 올스테이(Allstay)가 자사 파트너십을 전적으로 관리하기 위해 파트너라이즈의 플랫폼을 채택했다고 오늘 밝혔다. 파트너라이즈의 ‘파트너 자동화 플랫폼(Partner Automation Platform)’은 인공 지능을 이용하여 파트너사의 마케팅 활동을 생성, 관리, 분석 및 예측하는 엔드-투-엔드 서비스형 소프트웨어(SaaS) 솔루션이다.



iOS 및 안드로이드에서 이용 가능한 올스테이 앱은 모바일 이용도가 높은 한국 소비자들에게 특화된 숙박시설 메타서치 서비스를 제공하며 시장을 선도해 나가고 있다. 올스테이 앱은 숙박 예약 사이트에 올라온 200만 곳 이상의 호텔 및 개인 숙박업소 정보를 비교하여 사용자들에게 최저가 및 최신 예약 정보를 전달한다. 글로벌 온라인 여행 플랫폼(OTA) 및 이커머스 여행 사이트들은 올스테이와의 파트너십을 통해 트래픽을 늘릴 수 있으며, 올스테이 앱에서 해당 사이트로 전환이 발생할 경우 올스테이 측에서 수익금의 일부를 받게 된다.



올스테이는 파트너사에게 전송하는 트래픽 및 판매 상황을 모두 추적하고 기록할 수 있다는 점에서 파트너라이너를 채택했다. 파트너라이즈 플랫폼을 통해 올스테이가 얻게 되는 이점은 다음과 같다:



- 실시간 트래픽에 대한 더욱 풍부한 인사이트

- 시스템 내 여행 업체 수의 빠른 증가

- 이커머스 파트너사로부터 빠른 대금 수령



업계 최고로 꼽히는 파트너라이즈의 모바일 추적 기능 또한 올스테이가 파트너라이즈를 선정하게 된 주요 이유 중 하나다. 파트너라이즈에서는 모바일에서 앱으로, 앱 내에서, 웹에서 앱으로, 그리고 앱들 사이에서 발생한 소비자 행동 및 전환을 기록할 수 있는 다양한 솔루션을 제공한다.



올스테이 CEO 조현수 대표는 “파트너라이즈는 올스테이가 파트너 프로그램의 규모를 키우고 더욱 생산적으로 만들기 위한 모든 기능들을 가지고 있다”고 말하며, “우리는 대규모 파트너십을 다룰 수 있는 유연한 플랫폼이 필요했고, 그동안 수백만 개의 세계적인 브랜드들의 니즈를 충족시켜온 파트너라이즈를 보며 이들이 가진 기술력에 확신이 생겼다”고 밝혔다.



파트너라이즈 APAC 대표 피트 마이콕(Pete Mycock)은 “올스테이의 비즈니스를 돕기 위해 선정되어 매우 자랑스럽다“며 “혁신적인 모바일 회사(올스테이)와 함께 더욱 성장할 수 있는 기회를 만들어 나가길 기대한다”고 말했다.



파트너라이즈 소개



파트너라이즈는 파트너십 자동화 분야의 선두주자다. 파트너라이즈 플랫폼은 인공지능 기반으로, 변화무쌍한 판매 채널에서 최대 ROI 달성하기 위한 필수 요소인 데이터 기반 인텔리전스와 업계 최고 수준의 관리 툴을 제공하고 있다. 파트너라이즈는 지난 수십 년 동안 비효율적인 파트너 수동 관리 시스템과 시대에 뒤처진 네트워크 서비스 모델을 이용하며 파트너십 관리에 어려움을 겪었던 브랜드들에게 솔루션을 제공하며, 전 세계로 뻗어 나가고 있다. 3대 인터넷 회사 중 2곳, 4대 디지털 음악 서비스사 중 3곳, 9개의 주요 항공사, 세계 최대 규모의 소매업 63곳, 그리고 이 외 주요 브랜드 200여 곳에서 파트너라이즈의 플랫폼을 이용하여 매년 60억 달러 상당의 파트너 매출 및 5억 달러 상당의 파트너 대금을 관리하고 있다. 파트너라이즈의 파트너십 솔루션에 대한 보다 자세한 정보는 다음 웹사이트 링크를 통해 확인할 수 있다: https://partnerize.com.



Jan 16, 2020, 08:00 HKT/SGT

