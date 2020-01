Tuesday, 21 January 2020, 10:00 HKT/SGT Share:

출처: Azelis Azelis는 아시아 태평양 지역의 새로운 영상을 발표하여 포뮬레이션을 통한 혁신에 대한 전념을 강조합니다

싱가포르, Jan 21, 2020 - (ACN Newswire) - 2019년 7월에 새로운 Azelis 태그라인 “포뮬레이션을 통한 혁신”과 기업 영상을 전 세계에 출시한 후, Azelis 아시아 태평양 지역은 이제 자체 영상을 공개 합니다. 새로 출시된 영상은 회사의 포뮬레이션 및 응용 분야 전문 지식에 대한 지속적인 투자를 강조합니다.



하이라이트 & 이론적 근거

- Azelis는 아시아 태평양 지역 영상을 출시하여 해당 지역에 제공해야하는 성장 동력과 강점에 대해 자세히 설명합니다.

- 새로운 비디오는 모든 고객과 부문에 혁신 서비스를 제공하는 업체가 되는 Azelis 전략에 대한 증거입니다.

- 영상은 여기서 볼 수 있습니다. https://youtu.be/BLUZBZLy9o4



Azelis는 아이디어를 시장을 선도하는 솔루션으로 바꾸고 성장을 이끄는 파트너와 함께 가치를 창출합니다. Azelis는 일상적으로 고객에게 가장 엄격한 시장 요구 사항과 소비자 트렌드를 해결하는 혁신적인 포뮬레이션을 제공합니다. 이는 아시아 태평양 지역의 25개의 연구소와 경험이 풍부한 시장 중심의 영업부서를 통해 가능합니다.



아시아 태평양 지역의 새로운 영상은 전 세계 Azelis브랜드 영상을 기반으로 하며, 전 지역에서 Azelis가 수용한 독특한 문화와 구조를 반영하기 위해 제작되었습니다. 영상에서 Azelis 아시아 태평양 지역의 경영진은 새로운 연구소 개설, 다양한 시장 부문의 성과, 300개 팀의 강력한 성장 및 일과 삶의 균형, 모든 Azelis 직원을 위한 동등한 기회에 대해 이야기 합니다 .



Azelis 아시아 태평양 지역의 CEO 로렌 나타프는 다음과 같이 언급하였습니다:

“ 지난 수 년간 아시아 태평양 지역의 Azelis 팀이 달성한 것을 자랑스럽게 생각합니다. 이는 팀의 열정과 헌신에 대한 진정한 증거입니다. 우리는 상당한 성장을 보았고 고객 및 주요 공급처와 확고한 파트너십을 구축하였습니다. 지역 영상을 통해 현재와 미래의 비즈니스 파트너에게 더 나은 모습을 보여주고 지난 몇 년 동안 성공적으로 구축한 비즈니스 성장과 전문성을 보여줄 수 있습니다.”



연락처

Azelis

마리나 캡테인

커뮤니케이션 이사

E-mail: [email protected]



아젤리스에 대해서

Azelis는 전 세계 40여 개국에 약 2,000명의 직원을 두고 있는 특수 화학 물질 및 식품 성분의 주요 유통 업체입니다. 우리의 지식이 풍부한 산업, 시장 및 기술 전문가 팀은 각각 생명 과학 및 산업 화학 분야의 특정 시장에 전념하고 있습니다. 우리는 약 4만 명의 고객에게 보완적인 제품의 가치 사슬을 제공하여 19억 4천만(2018년) 유로의 매출을 창출하였습니다.



수상 경력을 가지고 있는 기술직원들이 60개가 넘는 연구소에서 광범위한 네트워크를 통해 고객이 포뮬레이션을 개발하도록 돕습니다. 우리는 전 세계 범위와 현지를 결합하여 현지 고객에게 신뢰할 수 있고 통합된 서비스를 제공하고 주요 공급사에게 매력적인 비즈니스 기회를 제공합니다. 그리고 우리는 직원 및 파트너와 견고하고 정직하며 투명한 관계를 구축하고 육성합니다.



아이디어를 통한 영향력. 포뮬레이션을 통한 혁신.



www.azelis.com



Jan 21, 2020, 10:00 HKT/SGT

화제 Press release summary



섹터 化学, 食品, 健康与医药, 化妆品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network