출처: Rainmaker Worldwide Inc. 전 GE 담당 수석 투자 전략 자문 참가하는 Rainmaker

온타리오주 피터버러, Jan 23, 2020 - (ACN Newswire) - 전세계 Rainmaker Inc. (OTC) PINK: RAKR Webbs 언덕 파트너 및 파트너의 투자 전 GE 담당 수석 고문으로 평가전에서 Kekedjian 전략적 관리에 효과적인 2020년 1월 22일 자사의 임명 발표.



Aris Kekedjian - To view an enhanced version of this graphic, please visit: https://orders.newsfilecorp.com/files/6561/51744_24c7e142f48dba1e_002full.jpg



Mobile and Scalable Water-as-a-Service (WaaS) System - To view an enhanced version of this graphic, please visit: https://orders.newsfilecorp.com/files/6561/51744_24c7e142f48dba1e_003full.jpg



Mobile and Scalable Water-as-a-Service (WaaS) System - Dutch Military - To view an enhanced version of this graphic, please visit: https://orders.newsfilecorp.com/files/6561/51744_24c7e142f48dba1e_004full.jpg



미스터 Kekedjian 전문성을 가장 최근 최고 투자 책임자 지낸 General Electric Company와 30년 해당됩니다. 그는 폭넓은 경험을 건물 및 유럽, 중동 전역의 국제 플랫폼 및 운영 300달러 이상의 가치가 있는 결합된 B. M&A 거래를 실행되었습니다 이러한 GE 오일 & 가스, 베이커 휴즈 투신권 구조조정 마무리=대투 매각으로 중 가장 포괄적인 금융 서비스 산업에서 1달러 30B 간의 합병 등이 있습니다. Kekedjian 산업 IIoT 것들(인터넷), 3D 인쇄 및 생명과학, 와해성 기술은 LED가 인수. 특히 최근 Kekedjian $165B LM 풍력, $3.25B GE의 판매 분산 전원 및 GE $3.4B 물 및 프로세스 기술을 수에즈 환경과 Caisse de Dépôt et Placement du St-Lawrence Estuary의 입구에 자리잡은(CDPQ) 획득 획득.



Webbs 힐 파트너는 약속 EU Horizon 2020 달러 상당의 프로젝트에 2.5M 그랜트 수상 Rainmaker 힘입어 100% 재생가능한 물- 카나리아 제도 물에 솔루션을 개발하고 있습니다. 전세계적으로 2Rainmaker Inc.는 비용 효율적이고 확장 가능한 모바일 및 물 - 독점 기술을 사용하여 분위기 또는 소금 에서 신선한 물 추출 서비스(WAAS) 시스템 및 재생가능 에너지 오염된 물을 사용하여 개발되었습니다. 이 유연한 접근 방식을 통해 21세기 인류의 복잡한 시나리오를 다양하게 지속 가능한 솔루션을 사용하여 물 양극화 문제를 해결합니다.



"나는 매우 평가전에서 주주 가치 있는 드라이브 및 최신식 WaaS 빌드 시스템의 상태 영원히 공급되는 식용수를 "전세계적으로 늘어나는 수요를 충족시킬 일을 흥분하고 있다. Rainmaker CEO 마이클 스키너 씨는 말합니다.



"나의 목표는 전략적 파트너를 식별하고 물 Rainmaker 글로벌 기업으로서의 출시, 유통 Rainmaker의 고유한 기능을 유료화에 채널 및 거래", Kekedjian 말했다. 마이클 오코너, Rainmaker 평가전에서 회장은 "여러 관련 업계의 리더십 경험, 글로벌 네트워크 및 M&A의 수상 실적, 신재생 에너지 및 분산 전원 섹터 그에게 Rainmaker 비전을 이행할 사업" 확장할 수 있는 완벽한 파트너 말했다.



Rainmaker 전세계 Inc.는 네덜란드 로테르담, 혁신 및 제조 센터 캐나다 온타리오주 피터버러 본사와 공개적으로 거래되는 회사. 기호(OTC) PINK: RAKR.



Rainmaker 대한 전세계 Inc.

Rainmaker 전세계 Inc.(OTC PINK: RAKR)는 캐나다 온타리오주 피터버러, 로테르담, 네덜란드 본사가 있는 혁신과 제조 센터를 갖추고 있습니다. 물은 우리의 특허 기술이 필요한 곳에 축척 경제적인 식수를 제공합니다.



글로벌 시장에서 우리의 키는 다음과 같습니다.

1. 여기서 우리는 안전한 식수를 깨끗한 물에 액세스 없이 살고 있는 800만 명이 넘는 사람들에게 가져다 인도주의적 분야 돕고 있습니다.

2. 석유 및 가스, 농산사업 초점을 - 비용 효과적인 하는 음식, 광산, 폐수 청소를 위한 친환경 솔루션 상업 부문.



Rainmaker 빌드를 두 종류의 에너지 효율, 담수 생산 기술:

1. 공기-물, 공기를 수확기간 신선한 물.

2. 물-물, 마실 물 속에 있는 해수 또는 오염된 물을 변환.



이 기술은 바람과 태양 강화된 기능으로는, 양쪽 어디에도 없고, 탄소 흔적을 남긴다. 또한, 디젤 하이브리드, 그리드 기반 모델을 위한 옵션을 제공합니다.



공기-물 3단위 표준 크기, 하루 단위, 생수 1만 5,000리터를 생산하고 있습니다. 물-물 단위, 75,000에서 37,500명의 병력을 이동하려는 단위 또는 하루에 15리터를 생산하는 3개의 표준 크기로 제공됩니다. 인도주의적 분야 Rainmaker 기술은 배포된 장치의 개수에 따라 200만 사람들이 커뮤니티 사용하기에 적합합니다.



우리의 목표는 전세계 물 위기 해결을 위해 글로벌 리더가 될 수 있습니다. 간단히 말해서, 우리는 조금 안전한 식수를 존재하는 것입니다. 관심 있는 http://www.rainmakerww.com 기호(OTC PINK: RAKR) Rainmaker 회사의 웹사이트에 대한 추가 정보에 액세스할 수 있습니다.



말만의 문

이 공지에 설명된 특정 사안과 문, 예측 및 Rainmaker의 비즈니스 성장에 대한 예측 가능한 배포 파트너십 및/또는 클라이언트 및 관련 비즈니스 전략. 이러한 추정 및 투영법 전달 - 연방 증권 의미 내에서 법률 문구를 형성하고 있습니다. 우리의 실제 결과는 다를 수 요인 또는 이벤트 시간을 시간 나타날 수도 있습니다. Rainmaker의 업데이트는 공개적으로 수정하거나 전달할 의무가 생긴 문, 새로운 정보, 미래 이벤트 또는 결과로 여부를 서약합니다. 이 정보의 수신자가 앞으로 과도한 의존도를 장소가 아닌 카니발은 보이는 문.



