Friday, 6 March 2020, 18:00 HKT/SGT Share:

출처: Novotech 노보텍, 코미팜 코로나바이러스 Covid-19 임상시험 CRO 계약 체결

서울, Mar 6, 2020 - (ACN Newswire) - 아태지역 최대 전문 생명공학 CRO 노보텍이 코로나바이러스 - 코비드-19의 잠재적 치료법으로 파나픽스의 코미팜 국제 임상시험에 선정되었습니다.







코미팜은 파나픽스가 면역세포와 그 활성 화합물인 시토카인의 과잉생산을 억제하는 시토카인 폭풍억제제제라고 말합니다. 그것은 면역 세포의 과잉 생산보다 더 생각되고 그들의 신호 분자는 몇몇 사람들에게 폐렴과 같은 심각한 염증성 질병을 유발합니다.



이 회사는 제안된 임상실험을 통해 COVID-19 치료를 위한 파나픽스 사용을 확대할 계획이라고 말했습니다.



노보텍 CEO인 Dr Moller는 노보텍이 아시아 태평양 지역에서 특히 강력한 영향을 미치는 중요한 약물 실험에서 코미팜 국제 과 협력할 수 있는 위치에 있다고 말했습니다. 노보텍은 아시아 태평양 전역에 11곳에 사무실을 두고 있습니다.



그는 노보텍이 현지 지도력을 경험하고, 규제 당국과 협력할 수 있는 능력과 지역 내 주요 여론 주도층 및 사이트와의 강력한 관계를 통해 이 재판을 가속화할 수 있을 것이라고 말했습니다.



노보텍은 많은 수의 전염병 실험을 수행하고 있으며 특히 이 분야에서 강한 관계를 맺고 있습니다.



노보텍은 최근 호주-한국 비즈니스 어워드 2020 - 생명공학 및 건강 부문에서 우수상을 수상했습니다.



지난 12개월 동안, 노보텍은 임상 실험의 프로젝트 관리를 촉진하고 생명공학 약물 개발을 가속화하기 위해 서울대학교, 아산병원, 연세대 세브란스 병원, 울산대학교 병원 등 한국의 주요 병원들과 몇 가지 공식적인 파트너십을 체결했습니다.



노보텍(Novotech) 개요(https://novotech-cro.com/welcome)

시드니에 본사를 둔 노보텍은 국제적으로 널리 알려진 풀타임 계약제 임상시험수탁기관(CRO)이다. 임상 모니터링에 주된 초점을 두는 노보텍은 아시아 태평양 지역에 걸쳐 수백건에 달하는 1~4상 임상실험에서 성공을 거둔 바 있다.



노보텍은 타당성 검토, 윤리위원회 및 규제당국 제출 건, 데이터 관리, 통계 분석, 의학적 모니터링, 안전 서비스, 중앙임상검사소 서비스, ICH 요건에 대한 보고서 작성, 프로젝트 및 벤더 관리 등을 포함한 모든 종류의 임상실험 단계 및 치료유형에 걸쳐 임상개발 서비스를 제공하고 있다. 아시아 태평양 지역에서 노보텍은 모든 주요 지역시장에 걸쳐 임상실험 진행을 포함한 다양한 부문에서 활동을 전개하고 있다. 노보텍은 또한 회사의 전략적 파트너 네트워크를 통해 전세계에 걸쳐 활동 영역을 넓히고 있다. 아태지역에서의 노보텍의 탄탄한 입지는 지역 내 모든 핵심 시장의 임상시험을 담당하고 있다는 데서도 잘 드러난다. 노보텍은 전략적 제휴 네트워크를 통해 전 세계로 영향력을 넓히고 있다.



RFP 문의: www.novotech-cro.com/contact-us-0에서 양식을 다운로드 받아 기입할 것



미디어 연락처

Susan Fitzpatrick-Napier

[email protected]

오스트 레일 리아: +61 2 8218 2144

미국: +1 415 951 3228

아시아: +65 3159 3427



Mar 6, 2020, 18:00 HKT/SGT

화제 Press release summary



섹터 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network