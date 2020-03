Wednesday, 18 March 2020, 10:00 HKT/SGT Share:

출처: Azelis 아젤리스의 CSR성과를 Ecovadis Gold 등급으로 두 번 연속으로 인정받았습니다

싱가포르, Mar 18, 2020 - (ACN Newswire) - 특수화학물질 및 식품 성분의 주요 유통 업체인 아젤리스는 기업의 사회적 책임(CSR) 성과가 EcoVadis Gold 등급으로 두 번째로 연속 수상했다고 발표하게 되어 매우 기쁩니다. EcoVadis 는 글로벌 공급망을 위한 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 비즈니스 지속 가능성 등급, 인텔리전스 및 협업 성능 개선 도구 제공 업체입니다. CSR평가 방법에는 198개의 구매 범주, 155개 국가 및 21개의 CSR 지표가 포함됩니다. EcoVadis Gold 등급은 지속 가능한 공급망을 위한 글로벌 계획인 아젤리스의 지속가능한 상생(TfS) 멤버십을 위한 중요한 전제조건으로 최근 회사가 발표하였습니다.



(credit: Azelis)



주요사항 & 이론적 근거

- 아젤리스는 100점 만점에 70점을 획득하여 두 번 연속으로 EcoVadis Gold 등급을 받았습니다.

- 아젤리스는 EcoVadis가 평가한 총 1%의 유통 업체와60,000개의 공급 업체 중 2%에서 1위를 차지했습니다.

- 아젤리스의 지속가능한 상생(TfS)및 UN Global Compact 멤버십을 증거로 하여 이 회사는 지속 가능한 비즈니스 모델과 업계의 벤치 마크가 될 때 변화의 촉매제가 되고자 하는 노력을 강화합니다.



EcoVadis 전체 점수(0-100)는 평가 당시 회사의 CSR 성과의 품질을 반영합니다. 골드 등급을 얻으려면 회사는 66에서 72 사이의 점수를 얻어야 합니다. 아젤리스는 이전 등급에 비해 2점 증가한 70점을 얻었습니다. 아젤리스는 환경, 노동 및 인권, 윤리 및 지속 가능한 조달의 네 가지 부문에서 평가되었습니다.



Maria Almenar, 그룹안전, 건강, 환경 및 품질(SHEQ) 및 지속 가능성 이사는 다음과 같이 말합니다.

“2018년에 EcoVadis Gold 등급이 처음으로 수상되어 이 상을 받은 최초의 특수 화학 물질 유통 업체가 되었습니다. 이제 이 권위있는 영예를 두 번째로 연속해서 얻는 것은 우리가 활동하는 모든 지역에서 CSR 성과에 대해 동일한 높은 수준을 구현하려는 그룹 차원의 노력과 약속을 훌륭하게 인정하는 것입니다. 우리는 CSR과 지속 가능한 혁신이 비즈니스 모델에서 계속 중요한 역할을 수행할 것이라고 확신합니다.”



아젤리스 최고 경영 책임자인Hans Joachim Müller 박사는 다움과 같이 덧붙입니다.

“혁신과 지속 가능한 비즈니스 만이 고객 및 공급 업체와의 장기적인 파트너십을 제공할 뿐만 아니라 사회에 상당한 혜택을 제공할 수 있다는 것이 우리의 진정한 믿음입니다. 따라서EcoVadis평가에 대한 우리의 업무는 ‘이미 거래하고 있는’이 아니라 우리와 같은 혁신 서비스 제공 업체와 주요거래처 간의 독점적 파트너십이 전제되는 조건입니다. 새로운 표준이자 책임 있는 새로운 비즈니스 방식입니다. 또한 TfS멤버십과 EcoVadis Gold등급은 CSR 노력을 목표로 두고있는 직원들에게 중요한 동기 부여와 영감이 되며 자부심과 소속감을 자극합니다. CSR프로그램의 법률 및 HR 부문에 특히 크게 기여한 Gerrit De Vos와 Emanuele Ferrero, 특히 CSR을 이끈 Maria Almenar에게 감사의 말씀을 전합니다. CSR은 우리의 열정과 결단력이 있는 프로그램입니다.



2017년 그룹 수준에서 시작된 아젤리스 CSR프로그램은 ISO 26000과 같이 국제적으로 인정된 계획을 기반으로 합니다. 아젤리스가 기본으로 사용하는 책임관리 및 분배(Responsible Care and Responsible Distribution) 프로그램보다 한 단계 더 발전했습니다. 2017년에 우리는 UN Global Compact의 회원이 되었으며 2020년 2월 지속 가능한 상생(TfS)에 합류했습니다. 아젤리스는 자원과 환경, 노동 및 인권, 공정한 비즈니스 관행 및 지속 가능한 조달이라는 네가지 CSR 부문을 가지고 있습니다. 회사는 Global Compact와 그 원칙을 통합하는 과정에 대해 정기적으로 의사 소통을 합니다. 이 프로그램은 또한 10개의 선택된 지속 가능한 개발 목표(SDG)에 직접 기여합니다.



연락처

아젤리스

Marina Kaptein

그룹 커뮤니케이션 이사

T: +32 3 613 0125

E: [email protected]



아젤리스에 대하여

아젤리스는 전 세계 50여 개국에 약 2,200명의 직원을 두고 있는 특수 화학 물질 및 식품 성분의 주요 유통 업체입니다. 우리의 지식이 풍부한 산업, 시장 및 기술 전문가 팀은 각각 생명 과학 및 산업 화학 분야의 특정 시장에 전념하고 있습니다. 우리는 약 4만명의 고객에게 보완적인 제품의 수평적인 가치 사슬을 제공하여 21억5천만 유로/23억7천 달러(2019)의 매출을 창출합니다.



수상 경력에 빛나는 연구원은 60개가 넘는 연구소의 광범위한 네트워크에서 고객이 처방을 개발할 수 있도록 도와줍니다. 우리는 전세계 범위와 지역 초점을 결합하여 지역 고객에게 신뢰할 수 있고 통합된 서비스를 제공하고 공급사에게 매력적인 비즈니스 기회를 제공합니다. 그리고 우리는 직원 및 파트너와 견고하고 정직하며 투명한 관계를 구축하고 육성합니다.



아이디어를 통한 영향, 처방을 통한 혁신.



www.azelis.com



Mar 18, 2020, 10:00 HKT/SGT

화제 Press release summary



섹터 化学, 食品, 健康与医药, 化妆品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network