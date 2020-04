Friday, 3 April 2020, 11:00 HKT/SGT Share:

출처: Agilex Biolabs 애질렉스 바이오랩스, APAC 바이오 분석 서비스 성장 위해 바이오 제약 업계의 리더인 캐롤라인 포퍼 박사 이사장으로 임명

호주 애들레이드, Apr 3, 2020 - (ACN Newswire) - 수상 경력에 빛나는호주의 바이오 분야 분석 기업인 애질렉스 바이오랩스는 APAC 임상 시험 바이오 분석성장 계획의 일환으로 미국 기반의 캐롤라인 포퍼 박사(MBBS, MPH)를 이사장에 임명했다고 오늘 발표했다.



Dr Caroline Popper



애질렉스 바이오랩스의 바이오테크 고객들 중 38% 이상은 주로 중국 및 한국 등 APAC 지역 고객들이다. APAC 고객들은 특히 애질렉스 바이오랩스가 FDA 검사를 받았다는 점과 호주에서 적용되는 임상 시험 지출액에 대한 환급 보조금이 40% 이상이라는 점에 주목하고 있다.



애질렉스 바이오랩스는 저분자 바이오 분석과 PK, 면역원성, 생체 지표 및 면역생물학 평가에 특화되어 있다. 해당 지역에서 유일하게 FDA 검사를 받은 연구소인 애질렉스 바이오랩스는 남호주 애들레이드의 과학 및 바이오테크 전문 허브에 위치하고 있다.



포퍼 박사는 2019년 7월 애질렉스 바이오랩스 이사진에 처음 임명되었다.



제이슨 발렌타인 애질렉스 바이오랩스 최고경영자는 “포퍼 박사가 이사장 자리를 수락해 매우 기쁘며 그녀의 지도 하에 큰 성장이 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.



“캐롤라인 포퍼 박사는 헬스케어, 의료기기 및 신약 개발 영역에서 20년 이상의 경험을 가진 의학 박사이자 병리학자, 보건 경제학자, 의학 컨설턴트인 동시에 숙련된 기업 중역”이라고 그는 덧붙였다.



포퍼 박사는 벡턴 디킨슨, 비오메리으, MDS와 같은 포츈500 및 스타트업 기업 모두에서 다양한 진단법, 의료기기 및 신약 개발을 관리해왔다.



포퍼 박사는 “내가 가진 임상 경력을 통해 관련된 시장의 힘을 해석하고 전략을 수립해 빠르게 변화하는 도전적인 글로벌 헬스케어 산업에서 번영할 수 있는 파트너쉽을 형성할 수 있을 것”이라고 말했다.



그녀는 이어 “애질렉스 바이오랩스는 제약 서비스 분야에서 독보적인 기업이며, 이런 중책을 맡아, 중요한 APAC 지역에서의 입지를 활용해 우리 회사를 다음 단계로 성장시키는 일에 참여하길 기대한다”라고 덧붙였다.



“애질렉스 바이오랩스의 과학자와 박사급 전문가들로 구성된 팀은 호주와 아시아, 미국, 유럽연합에서 임상 시험을 실행하는 바이오제약 고객들에게 바이오분석을 빠르게 전달하는 데 있어서 독보적인 능력을 지녔다”라고 그는 밝혔다.



애질렉스 바이오랩스는 LC-MS/MS와 면역분석법(중규모(MesoScale), 자이로랩(Gyrolab), 루미넥스(Luminex)) 및 유세포 분석법(BD FACSymphony A3, 20가지 색의 세포 분석기)을 활용한 저분자 바이오 분석과 PK, 면역원성, 생체 지표, 면역생물학 평가에 특화되어 있다.



애질렉스는 최첨단 기술을 이용해 면역생물학 서비스를 포함한 약물동력학 서비스를 제공하며 면역학, 세포 생물학, 작용 기전 분석 등 다음 내용들을 지원한다.

- 면역 표현형

- 수용체 점유

- 사이토카인 방출 분석(전혈 또는 PBMC 자극 분석) 및 사이토카인/생체 지표 프로파일링

- PBMC 분석 및 세포 작용 메커니즘 분석(예: ADCC)



제이슨 발렌타인 최고경영자는,



“FDA 검사를 받은 우리 시험 시설에는 65명이 넘는 헌신적인 직원들이 있으며, 연간 80건 이상의 임상 시험을 지원한다. 올해는 미국과 유럽, 아시아 태평양 지역의 제약/바이오 테크 기업들로부터 의뢰 받은6만 개가 넘는 샘플을 분석할 예정이다.”라고 밝혔다.



“우리는 전문 기술과 기술 혁신 그리고 20년간 쌓아 온 경험을 함께 활용해 전 세계적으로 수백 건의 전임상 시험 및 임상 시험을 지원해 왔다.”라고 그는 덧붙였다.



“우리의 세계적인 바이오분석 시설은 OECD GLP 인증, NATA(호주 정부 OECD GLP 준수 관리 당국) 및 ISO 17025 국제 인증을 획득했다.”고 제이슨 발렌타인 최고경영자는 언급했다.



애질렉스 바이오랩스 자세히 알아보기(동영상): https://youtu.be/3lyodiqqM_k



문의처 아시아 +61 8 83028777 | 미국: +1 800 247 1909

https://www.agilexbiolabs.com/contact-us/



애질렉스 바이오랩스 소개 https://www.agilexbiolabs.com/

애질렉스 바이오랩스는 1980년대 호주 제약업계를 대상으로 임상 시험 및 바이오분석 서비스를 제공하는 연구자 그룹으로 출발해 현재 초기 단계 임상 시험 글로벌 기업으로 성장했다. 20년 동안 저분자 및 고분자에 대한 통제된 바이오분석 경험을 바탕으로 전 세계 수백 건의 전임상 시험 및 임상 시험을 가속화했다. 현재 아시아와 유럽, 미국 등지의 여러 제약 및 바이오 기술 선두 기업들을 고객으로 두고 있다.



애질렉스 바이오랩스는 성과 창출을 위해 다음 네 가지 핵심 가치를 기반으로 한다.

- 과학적 우수성 및 기술 혁신

- 고객 중심

- 데이터 무결성 및 품질 보증

- 적시성/속도



엔드포인트에서 확인하기 https://tinyurl.com/uqmkzcu



미디어 연락처:

[email protected]

David James

호주: +61 2 8218 2144

미국: +1 415 951 3228

아시아: +65 3159 3427



Apr 3, 2020, 11:00 HKT/SGT

화제 Press release summary



섹터 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network