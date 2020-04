Thursday, 9 April 2020, 22:00 HKT/SGT Share:

출처: Avance Clinical 호주 CRO 아방스 클리니컬, COVID-19 위기 속 지속되고 있는 스폰서들의 높은 수요 상황에서 필수 서비스로 지정

호주 애들레이드, Apr 9, 2020 - (ACN Newswire) - 호주의 앞서가는 임상시험수탁기관(CRO)인 아방스 클리니컬(Avance Clinical)은 아시아와 미국 지역 스폰서들의 수요가 여전히 높다고 밝히며, 이 어려운 시국에 도전에 잘 대처하고 있는 호주가 아방스 클리니컬 고객사들의 기대에 부응하고 있다고 칭찬했다.







아방스 클리니컬은 초기 임상시험 분야에서 20년 이상의 전문성을 쌓아온 중간 규모의 풀서비스 CRO로써, 빠르고 협력적인 접근법으로 잘 알려져 있다.



벤 에드워드 아방스 클리니컬 최고 전략 책임자는 스폰서 수요의 주요 요인은 호주에서 진행되는 임상시험의 빠른 속도와 매력적인 비용이라고 말했다. 특히 아래 항목들은 스폰서들이 호주를 선택하는 주요 요인들이다.



- 임상시험 비용에 대한 40% 이상의 정부 보조금

- 임상시험에서 필수사항이 아닌 IND와 간소한 규제 절차

- 선진 의료, 연구, 과학 커뮤니티와 최고의 연구진 및 핵심 오피니언 리더(KOL), 현대식 의료시설



아방스 클리니컬의 업무 방식이 궁금하시다면 https://www.avancecro.com/ 에서 영상으로 확인할 수 있습니다.



순수 연구 분야 경력을 가진 이본 런저스하우젠 아방스 클리니컬 최고경영자는 스폰서들이 호주에서 임상시험을 진행할 경우의 진가를 알게 됐다고 말했다.



이어서 그는 “호주는 또한 코로나19의 타격을 심하게 받지 않았는데 이는 연구를 진행하기 위해 현장과 협업할 수 있다는 사실을 의미한다. 만일 그렇지 않았다면 연구가 보류되어 시간과 돈을 낭비하고 의약품 파이프라인에 심각한 지연 사태가 발생했을 것”이라고 덧붙였다.



“전세계 스폰서들의 선택을 받는 호주 CRO임을 기쁘게 생각한다”고 그는 언급했다.



그는 이어 “FDA 규정을 준수하는 호주의 과학 및 연구 분야에서의 명성과 선진 헬스케어, 경쟁이 덜한 임상시험 환경에서 환자들에게 접근할 수 있는 기회 등은 임상시험을 진행함에 있어 호주가 가지는 이점을 더욱 강화해준다”라고 말했다.



호주에서 차기 연구를 진행함으로써 얻을 수 있는 혜택에 대한 정보는 https://www.avancecro.com/contact-us/에서 확인할 수 있습니다.



아방스 클리니컬 회사 소개



아방스 클리니컬은 20년의 역사를 지닌 호주 최고의 CRO 기업 중 하나이다. 아방스 클리니컬은 더욱 건강한 세상을 위한 신약 개발을 위해 인력과 기술, 전문성을 결합함으로써 고품질 치료제 개발을 촉진한다.



아방스 클리니컬은 고도의 전문성을 갖춘 인력을 통해 고품질 임상 연구 서비스를 제공하는 데 헌신하고 있다.

아방스 클리니컬의 모든 지식과 전문성은 각각의 전문 분야에 열정을 가지고 임하는 전문가들을 세심하게 고용함으로써 지속적으로 성장하고 있다.



아방스 클리니컬은 확립된 임상시험 생태계에서 고품질 서비스를 제공하며, 여기에는 세계 최고 수준의 연구원과 연구 센터가 특수한 환자군에 접근할 수 있도록 돕는 것도 포함된다. 다른 장점은 다음과 같다.



1. 정부 R&D 보조금은 임상시험 비용에 대한 40% 이상의 보조금을 의미한다

2. 코로나19 펜데믹 상황에서 원격의료의 속도와 연속성이 중요하다

3. 연구자 개시회의(SIV)와 연구시작이 5~6주 이내에 가능하다

4. 임상시험을 위한 IND가 필요하지 않다

5. 1상 임상시험을 진행함에 있어 GMP물질이 의무사항이 아니다

6. 세계 최고의 연구원과 현장을 갖춘 임상시험 환경을 지니고 있다

7. 건강한 피험자 데이터베이스와 특화된 환자군을 갖추고 있다

8. 병원 기반 중환자실을 포함해 호주 전역에 위치한 5개의 1상 독립 시설을 갖추고 있다

9. 세계적 수준의 인프라를 갖춘 주요 병원 및 FDA 준수 연구를 통해 장기간 축적된 기록을 갖춘 전문 임상시험 센터

10. 계절적 연구: 북반구 스폰서(Northern hemisphere Sponsors)는 호주의 독감 및 알러지 예방 계절을 활용해 연중 내내 연구를 진행할 수 있다



미디어 연락처:

[email protected]

Chris Thompson



