출처: Novotech 노보텍 (Novotech)과 엔드포인츠 뉴스 (Endpoints News), 아시아 태평양 지역 임상시험 동향을 조망하는 웨비나 (Webinar) 시리즈를 위해 협력

시드니, May 28, 2020 - (ACN Newswire) - 아시아 태평양 지역의 바이오텍 전문, 선도적 임상시험수탁기관 (CRO)인 노보텍 (Novotech)은 임상시험을 아시아 태평양 지역에서 수행하여 얻는 장점에 관한 웨비나 (Webinar) 시리즈를 위해, 바이오텍 및 제약 분야의 권위있는 매체인 엔드포인츠 뉴스 (Endpoints News)와 협력한다.



엔드포인츠 의 아르살란 아리프 (Arsalan Arif) 발행인이 진행하게 될 이번 웨비나에는 노보텍 임원들과 이 지역에서 의견형성을 주도하는 주요 지도급 인사들, 그리고 아시아 태평양 지역에서의 임상시험 경험이 있는 바이오텍 회사 관계자들이 참석한다. 참석자에는 다음 인사들이 포함되어 있다:



- Alejandro Ricart M.D. VP Clinical Development at TG Therapeutics

- 김윤이 (Yooni Kim), 아시아 사업부 대표

- 다니엘라 카이아자 (Daniela Caiazza),임상운영부문 책임 임원

- 크리스틴 먼로 (Kristyn Munro), 사업개발 운영 책임 임원

- 하나 터란트 (Hannah Tarrant), 프로젝트 담당 임원



아르살란 아리프 발행인은 독자들에게 아시아 태평양 지역에서의 임상시험 기회에 관한 새로운 시각을 제시하게 되어 기쁘다고 밝혔다.



“전염병 범유행을 지나 이제 임상시험을 재개하면서, 바이오텍 회사들은 이를 안정적으로 수행할 수 있는 곳을 찾고 있다. 가장 관심을 끄는 곳은 분명 아시아 태평양 지역이므로, 이 지역 시험기관, 연구진 및 의뢰자들과의 직접적인 경험을 공유해 줄 수 있는 노보텍 팀이 참석하게 된 것을 의미있게 생각한다. 추후 임상시험 장소를 물색하고 있는 우리 회원독자들에게 이는 큰 도움이 될 것으로 기대한다.”



2020년 6월 8일에 있을 첫 번째 웨비나의 제목은 다음과 같다:

코로나 19 (COVID-19) 범유행 중, 아시아 태평양 지역 임상시험의 연속성

등록은 이 곳을 클릭하면 가능하다. https://tinyurl.com/y9j9szuf



노보텍 최고경영자 존 몰러 (John Moller) 박사는 “아시아 태평양 지역의 많은 국가들은 코로나-19 (COVID-19) 범유행에 굉장히 효율적으로 대처했고, 시험기관들도 임상시험이 중단되지 않고 계속될 수 있도록 신속히 대응했다. 이는 의뢰자들로 하여금 활동 무대를 미국과 유럽에서 아시아로 옮겨 임상시험의 연속성을 확보할 기회를 제공하였다”고 말했다.



이번 웨비나에서는 다음 주제들도 함께 다루게 된다:

- 코로나 19 (COVID-19) 현황 및 상대적으로 낮은 전파율을 가능하게 한 요인

- 환자의 원격 모니터링 및 지역화 (decentralized) 방식 임상시험 수행에 대한 아시아 태평양 지역 관련 규정 및 적응 상태

- 위험 관리 전략



규제 환경이 효율적으로 작동되어 있고, 고급 의료 인프라가 있는 아시아 태평양 지역은 임상시험을 하는 바이오텍 회사들에게 매우 매력적인 지역라고 노보텍은 밝혔다.



노보텍은 이 지역에서 매년 200개가 넘는 임상시험 프로젝트를 진행하고 있는데, 이 지역에는 적극적로 참여할 수 있는 충분한 수의 환자풀이 있을 뿐 아니라, 세계 최고 수준의 의료진, 연구인력 및 연구시설이 갖추어져 있다.



현재 바이오텍 회사들은, 북미 지역에서 보다 아시아 및 호주/뉴질랜드 지역에서 더 많은 임상시험을 시작하고 있다. 노보텍에 따르면 최근, 바이오텍 회사들이 3월 1일 이후 아시아 태평양 지역에서 시작한 임상시험의 수가 북미지역 대비 약 10% 가량 더 많았다는 글로벌데이터 (GlobalData)사의 최신 자료를 공개한 바 있다. 뿐만 아니라, 3월 1일 이후 바이오텍 회사들은 북미지역 대비 두 배가 많은 제1상 임상시험을 아시아 태평양 지역에서 시작했다.



노보텍은 또한 아시아 태평양 지역 전역에서 명망있는 의료기관들과 장기적 파트너십을 맺고 있어, 노보텍과 함께 하는 의뢰사들은 최고 수준의 연구진 및 의견형성을 주도하는 주요 지도급 인사들에게 접근하는 차별화된 기회를 얻게 된다.



노보텍 (Novotech) 소개 - https://novotech-cro.com

노보텍은 아시아 태평양 지역에서 포괄적 서비스 (full-service)를 제공하는, 지역적 전문성을 지닌 선도적 임상시험수탁기관 (CRO)으로서 국제적 인정을 받고 있다. 노보텍은 바이오텍 회사들을 위한 1000개 이상의 제1상 – 제4상 임상시험을 성공적으로 수행하는 데 견인차 역할을 해왔다.



노보텍은 1996년에 설립되었으며, 이 지역 전역에 11개의 현지 지사가 있고, 주요 의료기관들과 임상시험 파트너십을 맺고 있다.



노보텍은 모든 임상시험 단계와 치료분야에 걸쳐 다음을 포함하는 임상개발 서비스를 제공한다: 임상시험 타당성 평가, 윤리위원회 및 규제당국에의 승인 신청문서제출, 자료 관리, 통계 분석, 의학적 모니터링, 약물감시서비스, 중앙실험실 (central lab) 서비스, 국제의약품규제조화위원회 (ICH)의 요건을 충족하는 결과보고서 작성, 프로젝트 관리 및 협력업체 관리. 노보텍은 정보보안관리 시스템 표준을 규정하는 ISO 표준ISO 27001 인증을 취득했다. ISO 9001의 품질관리 시스템에 대한 인증도 함께 보유하고 있는 노보텍은 환자들과 바이오텍 회사들을 위한 최고의 IT 보안 및 품질관리 표준을 지향하고 있다.



임상시험 제안요청서 (RFP) 관련 문의: 문의내용 입력을 위한 양식이 다음에 마련되어 있다.

https://novotech-cro.com/talk-to-an-expert



언론 연락처

데이빗 제임스 (David James)

[email protected]

호주: +61 2 8218 2144

미국: +1 415 951 3228

아시아: +65 3159 3427



