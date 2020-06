Friday, 26 June 2020, 09:00 HKT/SGT Share:

출처: Novotech 노보텍 (Novotech) 웨비나: 아시아 태평양 지역이 간학 분야에서 진행 중이거나 예정된 전세계 임상시험의 60%를 유치하는 이유

시드니, June 26, 2020 - (ACN Newswire) - 아시아 태평양 지역의 바이오텍 전문, 선도적 임상시험수탁기관 (CRO)인 노보텍 (Novotech)은, 바이오텍 및 제약 분야의 권위있는 매체인 엔드포인츠 뉴스 (Endpoints News)와 또 한 차례 협력한다. 이번 웨비나 (webinar)에서는, 간학 (hepatology) 분야에서 현재 진행 중이거나 예정된 전세계 임상시험의 60%를 아시아 태평양 지역이 유치하는 이유가 무엇인지에 대해 중점적으로 다루게 된다 (근거자료: GlobalData사).



웨비나의 진행은 엔드포인츠 뉴스 (Endpoints News) 아르살란 아리프 (Arsalan Arif) 발행인이 맡는다. 참석자에는 아시아 태평양 지역에서 의견형성을 주도하는 주요 지도급 인사들과 바이오텍 분야 임상시험 의뢰사 관계자들이 포함된다.



웨비나 제목: 아시아 태평양 지역 – 전세계 간학 (Hepatology) 임상시험의 집결지

방송 시간: 미국 동부 시간 6월 29일 오후 2시

등록은 이 곳을 클릭하면 가능하다. https://tinyurl.com/y9z3l88t



아시아 태평양 지역에서 현재 진행 중이거나 예정된 간학 임상시험의 수는 1,300개 이상으로, 이는 전세계에서 진행 중이거나 예정된 간학 임상시험의 약 60%에 해당한다.



노보텍은 간염, 비알코올성 지방간염 (NASH) 및 간암을 포함, 70개 이상의 간학 분야 임상시험을 완료했다.



이번 웨비나에서는 다음 주제들도 함께 다루게 된다:

- 전세계 및 아시아 태평양 지역에서의 간학 분야 최신 임상연구 및 임상시험 동향

- 아시아 태평양 지역 시험기관을 간학 임상시험에 참여시킴으로써 바이오텍 회사들이 얻게 되는 장점

- 의뢰회사들과 임상시험자들이 개진하는 사후의견

- 이 지역의 코로나 19 (COVID-19) 상황과, 상대적으로 낮은 전파율을 가능하게 했던 요인들

- 원격 모니터링 및 탈중앙화된 임상시험에 대한 아시아 태평양 지역의 규제 지침 및 수용 정도

- 위험 관리 전략



효율적인 절차의 규제 환경과 고급 의료 인프라가 있는 아시아 태평양 지역은 임상시험을 하는 바이오텍 회사들에게 매우 매력적인 장소라고 노보텍은 밝혔다.



노보텍은 이 지역에서 매년 200개가 넘는 임상시험과 프로젝트를 진행하고 있는데, 이 지역에는 적극적인 태도를 가진 많은 수의 환자들이 있을 뿐 아니라, 세계 최고 수준의 의료진, 연구인력 및 연구시설이 갖추어져 있다.



또한 노보텍은 최근에 30번째 파트너십을 체결하였는데, 아시아 태평양 지역의 최고 의료기관들과 파트너십을 맺는 이 프로그램을 통해 노보텍의 의뢰회사들은 가장 우수한 연구진, 임상시험자들 및 의견형성을 주도하는 주요 지도급 인사들에게 접근하는 차별화된 기회를 얻게 된다.



노보텍 (Novotech) 소개 - https://novotech-cro.com

노보텍은 아시아 태평양 지역에서 포괄적 서비스 (full-service)를 제공하는, 지역적 전문성을 지닌 선도적 임상시험수탁기관 (CRO)으로서 국제적 인정을 받고 있다. 노보텍은 바이오텍 회사들을 위한 1000개 이상의 제1상 – 제4상 임상시험을 성공적으로 수행하는 데 견인차 역할을 해왔다.



노보텍은 1996년에 설립되었으며, 이 지역 전역에 11개의 현지 지사가 있고, 주요 의료기관들과 임상시험 파트너십을 맺고 있다.



노보텍은 모든 임상시험 단계와 치료분야에 걸쳐 다음을 포함하는 임상개발 서비스를 제공한다: 임상시험 타당성 평가, 윤리위원회 및 규제당국에의 승인 신청문서제출, 자료 관리, 통계 분석, 의학적 모니터링, 약물감시서비스, 중앙실험실 (central lab) 서비스, 국제의약품규제조화위원회 (ICH)의 요건을 충족하는 결과보고서 작성, 프로젝트 관리 및 협력업체 관리. 노보텍은 정보보안관리 시스템 표준을 규정하는 ISO 표준ISO 27001 인증을 취득했다. ISO 9001의 품질관리 시스템에 대한 인증도 함께 보유하고 있는 노보텍은 환자들과 바이오텍 회사들을 위한 최고의 IT 보안 및 품질관리 표준을 지향하고 있다.



임상시험 제안요청서 (RFP) 관련 문의: 문의내용 입력을 위한 양식이 다음에 마련되어 있다.

https://novotech-cro.com/talk-to-an-expert



언론 연락처

데이빗 제임스 (David James)

[email protected]

호주: +61 2 8218 2144

미국: +1 415 951 3228

아시아: +65 3159 3427









